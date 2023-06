Con il gruppo Fai di Vibo alla scoperta del lago dell’Angitola: «Uno scrigno di bellezza tutto da ammirare»

Il Gruppo Fai Giovani di Vibo Valentia, con la nuova responsabile Flora Giancotti, proporrà una immersione nell’atmosfera unica della riserva naturalistica e di protezione faunistica del lago dell’Angitola, oasi del Wwf. L’iniziativa dal titolo “A tu per tu con la natura” sarà in programma sabato 10 giugno dalle ore 15,30: «Non potevamo che scegliere un sito migliore come evento di debutto del nuovo Gruppo Fai Giovani di Vibo Valentia – ha dichiarato Flora Giancotti – L’oasi naturalistica del lago dell’Angitola è uno scrigno di bellezza tutto da ammirare, tra bellissimi alberi e piante e meravigliosi uccelli acquatici e non solo». I volontari del Fai Giovani e del Wwf O.A. Vibo Valentia – Vallata dello Stilaro accompagneranno i visitatori alla scoperta della natura e della storia dell’oasi con turni di visita alle ore 16 e alle 17,30. La passeggiata naturalistica di esplorazione di un habitat unico di varie specie di uccelli sarà guidata dal responsabile scientifico del Wwf di Vibo Valentia Giuseppe Paolillo, mentre i Giovani Fai approfondiranno la trasformazione e le caratteristiche dell’area. Sarà allestito anche uno spazio bimbi, dove i più piccoli potranno conoscere la natura dal vivo attraverso varie e divertenti attività. L’evento prevede una raccolta di contributi liberi, a partire da tre euro, con possibilità di iscriversi al Fai in loco, usufruendo di tutti i vantaggi dedicati. Ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni sarà riservata la quota speciale di benvenuto di quindici euro e il rinnovo allo stesso costo. Inoltre vi sarà l’opportunità di fare conoscere il sito anche attraverso i canali social del Gruppo Fai partecipando al contest fotografico “Scatta-Tagga-Fai”: tutti i visitatori potranno, infatti, scattare una foto della riserva e postarla sui social, taggando, poi, @faigiovanivibovalentia. In seguito i responsabili Fai ricondivideranno gli scatti sulle pagine Facebook e Instagram.

LEGGI ANCHE: Il Wwf plaude alla Regione per l’iniziativa a tutela delle tartarughe marine

A Ricadi oltre 200 studenti impegnati nella pulizia della spiaggia di Santa Maria

Nei boschi di Serra le esercitazioni degli studenti dell’Università di Reggio Calabria