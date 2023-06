Vibo Marina: miasmi al porto e scarso senso civico – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Affacciati sul suggestivo scorcio del porto di Vibo Marina, non s’avverte il dolce profumo delle fioriere sistemate per abbellire il corso Cristoforo Colombo, ma il tanfo pungente di uno scarico che evidentemente sgorga tra gli scogli frangiflutti. Avviene anche di buon mattino, quando la frazione turistica di Vibo Valentia si sveglia al sapore di un buon caffè e i padroncini portano a passeggio i loro amici a quattro zampe, premurandosi di rimuovere tempestivamente le deiezioni. Non tutti, però, hanno lo stesso senso civico della signora che porta via il suo cucciolo. Ecco infatti tracce di rifiuti gettati indiscriminatamente dai soliti incivili. È così dopo l’alba, ma al tramonto, alla sera, è ancora peggio. Le strade sono pulite: l’azienda che si occupa del servizio di igiene pubblica per conto del Comune fa il suo dovere, i cittadini, specie i più giovani, sono decisamente meno sensibili. Basta spostarsi alle spalle della sede della Guardia costiera, che domina il salotto buono di Vibo Marina. C’è ancora chi usa (e chi vende) le leccornie nella plastica. Poi le bottiglie… Eppure il cestino dei rifiuti è a dieci metri. Passerà qualcuno a ripulire. Da domani, però (e purtroppo) si ricomincerà.