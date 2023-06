Scempio ambientale a Joppolo: i rifiuti delle spiagge gettati vicino Monte Poro – Foto

Ancora una discarica abusiva nel territorio comunale di Joppolo, dopo quelle scoperte dalla nostra testata negli scorsi anni. Questa volta siamo in località “Petto Torre”, sopra Coccorino e precisamente lungo la strada che dalla provinciale numero 25 conduce nella zona del rimboschimento, non lontano dal “rifugio” della forestale. Scaraventati alla meno peggio, sin dal mese di dicembre fanno brutta mostra di sé rifiuti chiaramente provenienti dalla pulizia di qualche spiaggia: sabbia, canne, pietre pomici, ciabatte da mare, plastica, cassette, oggetti in gomma, bottiglie e altro materiale. Una situazione indecorosa in una delle zone panoramiche più belle della costa. Uno scempio ambientale in piena regola che segnaliamo alle autorità competenti – carabinieri forestali in primis – e sezione di polizia giudiziaria (carabinieri Nucleo Ambiente) della Procura di Vibo al fine di individuare i responsabili e la provenienza dei rifiuti. Al Comune di Joppolo, invece, il compito di ripulire l’intera area – a questo punto dopo essersi raccordati con la polizia giudiziaria prima della rimozione dei rifiuti – e osservare un maggior controllo del territorio per il futuro, atteso che la discarica è presente in località Petto Torre da oltre sei mesi. [GUARDA FOTO IN BASSO]

