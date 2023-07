Degrado viabilità provinciale: l’affondo del sindaco di Drapia Alessandro Porcelli

Alessandro Porcelli, sindaco Drapia

«Continuano ad essere vergognose le condizioni in cui versano le strade provinciali che attraversano anche il nostro splendido territorio comunale». Con queste parole interviene il sindaco di Drapia Alessandro Porcelli, per commentare il livello di degrado e il silenzio imbarazzante che da anni imperversa sulle arterie stradali principali che conducono a Tropea. «Ho parlato con i vari responsabili provinciali del settore per richiedere un intervento tempestivo e risolutivo circa la frana lungo la Sp 17 – nei pressi della frazione di Sant’Angelo di Drapia – e per lo stato di abbandono totale del verde. L’unica notizia che posso dare – ha evidenziato Porcelli – è che entro la settimana prossima si dovrebbe intervenire sulla decespugliazione delle erbacce che infestano tutto il tratto viario e che ne pregiudicano la visibilità e la percorribilità in piena sicurezza. Ma, sul piatto, resta l’abbandono totale della provinciale 17. Ho intenzione di scrivere al prefetto di Vibo al fine di sottoporre anche alla sua attenzione le gravi condizioni che attanagliano il territorio di Drapia, specie riguardo la viabilità provinciale».

«A cinque anni dal mio mandato oramai, posso purtroppo registrare un dato fortemente negativo: di tutti gli interventi urgenti che l’ente provinciale doveva compiere tra mille rassicurazioni e mille solleciti continui da parte nostra, nulla è stato fatto salvo un intervento nel 2018 ma, anche quello, non completo. Sui lavori effettuati lungo il ponte di accesso a Drapia capoluogo, rimasto chiuso per parecchio tempo e con i grandi disagi che tutti sappiamo – precisa Porcelli -, le economie rimaste dovevano essere impiegate per la realizzazione della raccolta delle acque meteoriche. Ebbene, su quest’ultima e altrettanto fondamentale parte dell’intervento, che non possiamo definire perciò completo, non è ancora dato sapersi se e quando si interverrà».

LEGGI ANCHE: Strada provinciale per Tropea, passando da Caria, in pessime condizioni

Provinciale Triparni – Portosalvo, la denuncia: «Strada pericolosa e in stato di abbandono, s’intervenga»

Polia, il sindaco lancia un appello ai politici vibonesi per lo stato di pericolo in cui versa la Sp 45

Drapia: Sp 17, avviato il cantiere per la messa in sicurezza del torrente Lumia

Drapia: a dieci anni dalla frana sulla Sp 17 al via i lavori nell’alveo del Lumia

Drapia: frana sulla Sp17, il sindaco Porcelli richiama l’attenzione della Provincia