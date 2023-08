Pericoli sulla provinciale per Caria, tra erbacce e un manto stradale da rifare

Mentre l’estate volge al termine, ancora una volta incuria ed abbandono hanno fatto da triste cornice a molte strade provinciali che collegano la costa all’entroterra vibonese. Una su tutte è la strada provinciale n. 17 dove, nei pressi della frazione Caria del comune di Drapia, la fitta boscaglia e le erbacce “inghiottono” i margini della via di comunicazione, i guardrail e la segnaletica verticale. Il punto più critico si registra appena lasciato l’abitato cittadino, in direzione Vibo Valentia. Nei pressi della stretta curva a gomito, dove spesso avvengono sinistri stradali rocamboleschi, i rovi restringono sensibilmente l’ampiezza della carreggiata. Anche poco più giù, verso il centro abitato di Caria, le erbacce infestano il ciglio della strada per oltre un metro. Ciò significa che i veicoli in transito contemporaneamente nelle opposte direzioni, da Tropea e da Vibo, sono costretti a portarsi verso il centro della strada e già diverse volte tutto ciò ha comportato l’urto accidentale degli specchietti. A questo, purtroppo, va aggiunta l’eccessiva velocità che molti automobilisti tengono su un tratto stradale già noto alle cronache e poco sicuro. I residenti, ma anche tutti coloro che abitualmente percorrono la strada provinciale n. 17, da anni continuano a sperare in adeguati interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Primo fra tutti, la potatura costante delle erbacce, un adeguato rifacimento del manto stradale, precario in molti punti, e la manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale. Quest’ultima, pressoché assente o sbiadita, i citatdini si augurano possa essere catarifrangente, poiché il tratto in questione è spesso interessato da fitti banchi di nebbia e la visibilità, nei pressi di Caria, è scarsa.

LEGGI ANCHE: Strada provinciale per Tropea, passando da Caria, in pessime condizioni

Buskers on the Road: due week-end con gli artisti di strada sulla Costa degli Dei

Il festival degli artisti di strada “Bratiria ‘nta chiazza” taglia il nastro dell’ottavo anno

“Un borgo da salvare”, a Drapia tre giorni di attività artistico-culturali