Drapia, dal primo settembre cambia il calendario per la raccolta differenziata

Dal primo settembre per tutto il territorio di Drapia cambiano le disposizioni di raccolta rifiuti, con metodo “porta a porta”, disposte dall’amministrazione comunale guidata da Alessandro Porcelli. La prima novità che mira ad accelerare la differenziata e a diminuire drasticamente l’utilizzo del sacco nero, riguarda proprio il ritiro di quest’ultimo che ora verrà effettuato una sola volta a settimana. Tutte le utenze, pertanto, dovranno sottostare alle nuove disposizioni sindacali. «In caso di mancato rispetto di quanto disposto – precisa l’ente locale – gli operatori addetti alla raccolta provvederanno ad apporre sul sacco apposito adesivo riportante l’indicazione “rifiuto non conforme”. Il responsabile della violazione dovrà provvedere al ritiro del sacco conferito, non conforme, entro le due ore successive al termine dell’orario di raccolta, provvedere alla corretta differenziazione e conferire nuovamente il rifiuto secondo il calendario stabilito». Utenze domestiche e non, conferiranno dunque l’organico nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato; pannolini giovedì e sabato; multimateriale (plastica e lattine) solo il martedì; secco e indifferenziato solo il giovedì; carta e cartone solo il venerdì. La raccolta del vetro poi sarà così distinta: per le frazioni di Brattirò e Caria verrà ritirata solo il lunedì, mentre per le frazioni di Sant’Angelo, Gasponi e Drapia capoluogo soltanto il mercoledì. I rifiuti ingombranti (elettrodomestici) con cadenza settimanale, il ritiro viene effettuato a domicilio previa prenotazione al numero preposto e diffuso sui volantini in distribuzione alla popolazione, dove sono inclusi tutti i dettagli su modalità e tempi.

