Festival di strada e tradizione, successo per l’ottava edizione dell’evento a Brattirò – Video

di Saverio Caracciolo

Grandissimo successo per VIII edizione del festival di strada e tradizione “Bratiria nta chiazza” a Brattirò organizzato dall’associazione culturale “Le Tarme” in collaborazione con Aicem Calabria, Enotria e il prezioso supporto dei ragazzi dell’oratorio Don Giuseppe Furchí. Quest’anno la tradizione ha sposato in maniera eccellente l’arte di strada unendosi in una magia davvero unica. Gli spettacoli si sono alternati a esposizioni di strumenti tradizionali, antiche arti (costruzione del “panaro”), artigianato, pittura dal vivo di giganti, stands di prodotti locali, laboratorio di circo, yoga. «Bratiria quest’anno ha emozionato più del solito- dice la presidente dell’associazione le tarme e direttrice artistica Annamaria Pugliese- La ben riuscita dell’edizione è stata possibile grazie alla collaborazione delle associazioni e delle persone del paese che hanno messo a disposizione il loro impegno per la realizzazione del festival. È stato davvero grandioso vedere la macchina dei volontari mettersi in moto affinché il Festival esprimesse la sua essenza: un appuntamento fatto dalla gente per la gente. Il nostro obiettivo è rendere il nostro territorio animato, colorato, caloroso, festoso e vivo. Adesso ci prepariamo per l’autunno con eventi e laboratori, il nostro lavoro non si ferma in estate». Dal Guatemala al Pollino quest’anno il festival si è caratterizzato per la varietà artistica e culturale: il teatro di figura dei Chumbala Cachumbala ha entusiasmato sia grandi che piccini, l’Annina con il suo clown tip tap ha regalato sorrisi al pubblico, i Magda clan circus hanno riempito gli occhi degli spettatori con le loro acrobazie e i Totarella hanno fatto ballare e divertire il pubblico con il loro suono arcaico.

«Insieme siamo riusciti a creare un ambiente unico nel suo genere, ricco di arte e magia- afferma la presidente di Aicem Calabria Linda Rombolà -È stato bellissimo vedere i numerosi partecipanti ai laboratori, gli occhi incuriositi di grandi e piccini aggirarsi tra gli spettacoli, l’allegria ballerina ai concerti, ma l’ emozione più grande è quella di vedere come in molti si sono attivati per rendere Bratiria nta chiazza un festival fatto di anime che si esprimono attraverso l’arte, la musica, l’artigianato ed il buon cibo. Il tutto improntato alla sostenibilità, intesa sia come rispetto e consapevolezza di valorizzare e proteggere l’ambiente in cui viviamo che come costante lavoro per includere e valorizzare le sue risorse umane». Il paese di è riempito di colori, arte e divertimento ingredienti perfetti per un’ottima riuscita.

