Cure mediche, a Brattirò istituita l’Aft per garantire assistenza sanitaria

Nella frazione di Brattirò di Drapia, passo in avanti per migliorare l’accesso alle cure mediche per la comunità locale. La collaborazione sinergica tra l’Amministrazione comunale, l’Asp ed i medici di base ha portato al riconoscimento dell’Aggregazione funzionale territoriale (Aft), un’iniziativa volta a garantire la tutela della salute della popolazione locale. Un gruppo di medici di medicina generale che si impegna a fornire assistenza completa, accessibile e continuativa per l’intera giornata, tutti i giorni della settimana. Un passo avanti significativo che assicura ai cittadini l’accesso alle cure anche durante le fasce orarie non coperte dagli studi medici tradizionali.

L’iniziativa mira a fornire un servizio sanitario 24/7, compresi i giorni del weekend, attraverso un’attività ambulatoriale continuata. Questo approccio innovativo è progettato per soddisfare le esigenze di salute della popolazione locale, contribuendo in modo tangibile al benessere e alla sicurezza della comunità. L’obiettivo principale di queste iniziative è garantire un servizio sanitario completo. Mentre l’assistenza domiciliare e quella programmata rimangono saldamente sotto la guida del medico del singolo paziente, l’Aft offre un supporto cruciale durante le ore in cui gli studi medici potrebbero essere chiusi. Questa collaborazione fruttuosa tra l’amministrazione comunale di Drapia ed i professionisti della salute rappresenta un passo avanti nella promozione di un sistema sanitario inclusivo, riflettendo l’impegno a garantire che nessun cittadino venga trascurato quando si tratta di cure mediche. L’Aggregazione funzionale territoriale a Drapia è un modello da seguire per altre comunità che cercano di migliorare l’accessibilità e la qualità dell’assistenza sanitaria.

LEGGI ANCHE: Sanità, l’Asp individua i territori vibonesi carenti di medici di famiglia

La road map del generale Battistini per risollevare la sanità nel Vibonese

L’emergenza sanitaria nel Vibonese torna al centro della Conferenza dei sindaci – Video