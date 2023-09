Pizzo e i cinghiali a spasso, il sindaco: «Sulla fauna selvatica è competente la Regione»

Il sindaco di Pizzo Sergio Pititto

«Riconosciamo la serietà della situazione e condividiamo le preoccupazioni dei cittadini riguardo agli inconvenienti e ai rischi che questa situazione può comportare. È importante sottolineare che la gestione della fauna selvatica è di competenza della Regione Calabria, conformemente alle leggi vigenti. In quanto Comune, abbiamo intrapreso ogni sforzo possibile per affrontare questa problematica». È quanto afferma il sindaco di Pizzo Calabro Sergio Pititto. «Ho personalmente condotto incontri e trattative con le autorità regionali – spiega il primo cittadino – seguiti da una comunicazione ufficiale, al fine di sollecitare un intervento rapido. Il vicesindaco Vincenzo Pagnotta, giorno 11 agosto ha richiesto alle autorità competenti l’intensificazione delle attività di controllo e contenimento della presenza di cinghiali sul territorio comunale, segnalando la loro presenza in diverse aree di Pizzo. Il nostro obiettivo è quello di tutelare la sicurezza dei cittadini. Riconosciamo i disagi che la presenza dei cinghiali può causare a livello di igiene pubblica, sicurezza personale e benessere comunitario. Tuttavia, la tempistica delle azioni intraprese è in gran parte determinata dagli organi competenti e dalla Regione, ai quali è stata affidata la gestione della fauna selvatica. Chiediamo comprensione e pazienza da parte di tutti i cittadini mentre lavoriamo instancabilmente per risolvere questa problematica. Continueremo a sollecitare la Regione e gli enti preposti per garantire un controllo adeguato della presenza di cinghiali sul nostro territorio. Siamo consapevoli che questa situazione è difficile per tutti noi – conclude il sindaco –, ma vogliamo assicurare alla comunità che stiamo facendo tutto quanto in nostro potere per garantire la vostra sicurezza e il benessere generale».

