Anziano aggredito da un cinghiale nel Vibonese

Un 83enne residente in Contrada Cerasara nella frazione Piani di Acquaro, è stato attaccato da un cinghiale nei pressi nella propria abitazione. L’anziano si è recato in un terreno agricolo vicino accorgendosi della presenza di alcuni piccoli cinghiali. Nel tentativo di allontanarli, l’83enne è stato però attaccato da un cinghiale di grossa stazza che lo ha ferito alla gamba. Solo l’intervento di un familiare del malcapitato – il quale ha udito le urla – ha scongiurato conseguenze più gravi. Allertati prontamente i sanitari del 118, l’anziano è stato trasportato all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia per le cure del caso.

