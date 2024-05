Cna Calabria apre le porte della Fiera del turismo di Rimini ai migliori artigiani e imprenditori

«Cna Calabria apre le porte alle aziende calabresi operanti nel settore del turismo e del commercio, affinché possano beneficiare di una visibilità internazionale unica. Strutture ricettive, esercizi di ristorazione, aziende enogastronomiche, botteghe storiche, realtà di artigianato esperienziale, stabilimenti balneari, guide turistiche, sono invitati a inoltrare la loro candidatura per unirsi alla prossima edizione del Ttg, travel experience l’evento di maggior prestigio nel settore turistico a livello nazionale che si terrà a Rimini dal 9 all’11 ottobre 2024. Cna Turismo e commercio nazionale presenzierà con uno stand dedicato, dove saranno accolte le eccellenze artigianali e le imprese provenienti dalla Calabria». È quanto si legge in una nota stampa.

«Con questa iniziativa Cna Calabria, di concerto con Cna turismo e commercio nazionale, prosegue il comunicato, vuole offrire alle micro, piccole e medie imprese artigiane associate operanti nel settore del turismo di tutto il territorio, la possibilità di mostrare la propria maestria e passione in un contesto d’eccellenza. Questa opportunità dorata non solo consentirà di presentarsi a un pubblico internazionale ma, in particolare, darà la possibilità di integrare prodotti e servizi in esclusivi pacchetti turistici dedicati all’artigianato di qualità della regione, promuovendoli ben oltre i confini italiani». «Nell’espansione e nell’esposizione di fronte a un pubblico più ampio, le piccole imprese artigiane incontrano spesso sfide e difficoltà, ma la forza dell’unione associativa è in grado di superare barriere finanziarie che altrimenti impedirebbero di sfruttare queste opportunità di crescita. In questo spirito, la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa della Calabria è orgogliosa di offrire ai suoi associati artigiani e imprenditori l’opportunità di partecipare a questo importante evento senza oneri. Forte del successo ottenuto l’anno scorso al Ttg– dove ha debuttato con orgoglio in rappresentanza di Cna turismo e commercio Calabria – Cna Calabria si appresta a ritornare con più forza e maggiore grandezza, occupando, in qualità di co-espositore, unitamente ad altre undici regioni del sistema Cna, uno spazio nell’area B2B dello stand di Cna turismo e commercio nazionale. Oltre all’area B2B, destinata alla vendita dei pacchetti turistici, lo stand di Cna turismo e commercio nazionale presente nel Quartiere Fieristico di Rimini, includerà un’area workshop e un’area speech, tutte interconnesse dal tema “Origini, un viaggio attraverso le esperienze”. Le ‘origini’, evocano una ricerca che trascende la semplice esperienza turistica, invitando a un viaggio sia geografico che temporale alla riscoperta delle proprie radici».

«Non si tratta solo di percorrere luoghi, ma di intessere un dialogo intimo con il passato, ricongiungendo eredità culturale e familiare. In questo viaggio, l’artigiano – capace di donare esperienze autentiche – assume un ruolo fondamentale, fungendo da ponte tra le generazioni e permettendo di ri-creare una connessione con coloro che ci hanno preceduto, in un continuum passato presente futuro. Le aziende calabresi dei settori del turismo e del commercio interessate, sono dunque invitate a cogliere al volo questa opportunità che rappresenta non solo una chance di espansione commerciale, ma anche un modo per contribuire al rilancio e alla valorizzazione del patrimonio locale». Il presidente Cna Calabria, Giovanni Cugliari sottolinea: «Il settore del turismo svolge un ruolo di primaria importanza, tessendo la trama di una regione vivace, ricca di cultura e di tradizioni. Dalle incantevoli coste che lambiscono il Mar Ionio e il Tirreno, ai rilievi aspri e verdissimi della Sila, passando per i borghi arroccati e le testimonianze storiche che narrano storie millenarie, la Calabria si offre al visitatore in una moltitudine di aspetti autentici, rappresentativi dell’anima più profonda del Mediterraneo. In questo variegato contesto, gli artigiani del nostro territorio sono custodi e al tempo stesso narratori di questa terra straordinaria. Attraverso il loro lavoro quotidiano, non solo contribuiscono in modo significativo all’economia locale, ma – chiosa – svolgono anche un ruolo cruciale nel preservare e trasmettere l’identità culturale calabrese. È in questo quadro che Cna Calabria invita le imprese del settore turistico e commerciale, legate indissolubilmente alle radici calabresi, a inoltrare la propria candidatura per partecipare al prossimo Ttg con Cna turismo e commercio nazionale».

LEGGI ANCHE: Vibo Valentia: 300 maturandi si presentano al “Job day for school” – Video

Azienda di arredamento vibonese tra i protagonisti della Milano design week

Pecorino del Poro, Gal e Consorzio insieme per la promozione internazionale