Lotta al randagismo, a Briatico giornata di micro-chippatura e sterilizzazione gratuita

“Insieme contro ogni forma di abbandono“. Briatico ospiterà il tour nazionale di micro-chippatura e sterilizzazione gratuita, progetto fortemente voluto dalla Lega Lav e l’Erbolario. Nella cittadina costiera, la giornata si terrà il 21 ottobre presso il Centro polivalente in via Crispi (dalle 10.00 alle 13.00 e poi dalle 14.00 alle 17.00). L’iniziativa coinvolge in totale dodici città italiane, dal Nord al Sud Italia. Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico che contiene un codice numerico capace di identificare il cane o il gatto e lo lega al proprietario in maniera unica. L’inserimento del dispositivo non nuoce all’animale e viene realizzato da personale veterinario: «Il certificato di iscrizione nell’anagrafe degli animali d’affezione – fanno presente i volontari – rappresenta la loro carta di identità ed è consigliabile portarlo sempre con sè in quanto potrebbe essere richiesto dagli organi di controllo». I promotori evidenziano: «Il microchip è obbligatorio per il cane e sempre consigliato per il gatto. Per partecipare all’iniziativa bisogna essere maggiorenne e portare il documento di riconoscimento e il codice fiscale. Sarà possibile micro-chippare gli animali all’interno dell’ambulanza Lav». Si ricorda che «i voucher sterilizzazioni sono limitati e saranno erogati durante il tour a persone in stato di fragilità economica». L’appuntamento a Briatico gode del patrocinio del Comune. Maggiori info disponibili sul sito della Lav.

LEGGI ANCHE: Lotta al randagismo e tutela degli animali, approvata la proposta di legge del consigliere

Montuoro Lotta al randagismo a Vibo, l’allarme dell’associazione Argo: «Ancora troppi abbandoni»

Limbadi, volontari soccorrono cane randagio a proprie spese