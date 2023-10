Arpacal, Michelangelo Iannone nominato nuovo commissario straordinario

Michelangelo Iannone è stato nominato commissario straordinario dell’Arpacal, in cui ricopriva il ruolo di direttore scientifico. La nomina di Iannone subentra a quella di Emilio Errigo, il cui mandato è scaduto lo scorso 30 settembre e risponde all’esigenza di implementare i compiti dell’Agenzia. Avrà il compito di guidare l’agenzia fino ad aprile 2024, fino a quando saranno espletate le procedure del bando per individuare il direttore generale, garantendo la continuità tecnica e amministrativa. La nomina era attesa dopo la vicenda che ha coinvolto Carlo Maria Medaglia. Il manager romano, nominato solo qualche giorno fa dal presidente Roberto Occhiuto alla guida di Arpacal, è stato arrestato e posto ai domiciliari su ordine della Procura di Roma. L’inchiesta che lo coinvolge riguarda decine di progetti di ricerca falsi che sarebbero stati simulati per ottenere crediti d’imposta per circa 24 milioni di euro.

