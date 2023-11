Parghelia, soccorso un cinghiale incastrato in un tombino lungo la linea ferroviaria

Nella giornata di venerdì, un esemplare di cinghiale è rimasto incastrato in un tombino lungo la linea ferroviaria per Parghelia, probabilmente nel tentativo di attraversare i binari. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati alcuni passanti che hanno avvisato il sindaco Antonio Landro – prontamente recatosi sul posto assieme ai vigili urbani e ad alcuni operai del Comune di Parghelia – ivigili del fuoco allertati dal primo cittadino e le dottoresse dell’Asp Nicoletta Corigliano e Annamaria Caruso che hanno provveduto ad anestetizzare l’animale. Sul posto, anche la Lega anti vivisezione (Lav) dopo la segnalazione da parte dei volontari del Wwf. Il cinghiale di notevoli dimensioni, una volta addormentato, è stato estratto dal tombino rotto senza aver riportato alcuna ferita e, una volta svegliatosi, è stato rimesso in libertà. Le operazioni eseguite per la liberazione dell’animale non sono state affatto semplici a causa della vicinanza del tombino alla linea ferroviaria. Per liberare il cinghiale, infatti, sono occorse due ore di tempo senza però che il transito ferroviario venisse interrotto. La conclusione delle operazioni, svoltesi in piena sicurezza, è stata possibile anche grazie al costante contatto tra sindaco ed operatori delle Ferrovie dello Stato. L’animale messo in salvo, non solo è sfuggito a morte certa dato il punto pericoloso nel quale era rimasto incastrato ma, sopratutto «è stato salvato da chi pensava di risolvere la questione con due colpi di fucile. Ovviamente, purtroppo, c’erano anche queste persone sul posto – hanno sottolineato poi i volontari della Lav – ma stavolta sono rimaste deluse».

