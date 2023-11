Tropea: i pini marittimi infetti della pineta saranno abbattuti

Non si arresta il lento declino della pineta di Marina Vescovado sebbene recentemente con la piantumazione di circa cinquanta nuovi pini marittimi si sia tentato di rinvigorire l’importante polmone verde di Tropea. Diversi alberi, infatti, risultano ancora infestati da parassiti quali, probabilmente, processionaria o cocciniglia tanto che i tronchi, gravemente ammalati, rischiano di spezzarsi. Nonostante le cause di questo attacco alla corteccia siano ancora ignote, il pericolo per l’incolumità pubblica continua a gravare sia all’interno della pineta che lungo il perimetro dove sorgono parcheggi liberi e a pagamento. Per scongiurare il crollo di qualche albero anche lungo viale Raf Vallone, il sindaco ha emanato disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana, disponendo l’abbattimento delle piante colpite da infezione.

Lydia Toraldo Serra

La pineta, immagine altrettanto iconica di Tropea, al pari dell’Isola e di molti altri scorci della città, è un luogo assai caro ai cittadini e rappresenta, dal punto di vista paesaggistico, uno dei tanti segni tangibili dell’evoluzione territoriale e turistica avviata dalla prima donna sindaco Lydia Toraldo-Serra. Questo spazio verde, un tempo costituito da una fitta piantumazione di pini marittimi, è stato proprio una sua idea negli anni ’50, per andare ad arricchire un’area, quella appena alle spalle dello scoglio San Leonardo, altrimenti spoglia. La pineta rappresentava per l’epoca, assieme al primo stabilimento balneare moderno realizzato dalla sindaca, l’inizio della crescita e dell’espansione di un’area oggi completamente votata al turismo. Negli anni, la manutenzione di questo simbolo della città è spesso venuta meno, tant’è che per molti cittadini la trasfigurazione in atto della pineta è frutto di un disinteresse prolungato nel tempo di cui oggi se ne pagano le conseguenze.

