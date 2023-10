Comune di Tropea, pubblicato il bando per la fornitura dei libri di testo

Il Comune di Tropea ha pubblicato il bando relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola secondaria di I grado e quella secondaria di II grado per l’anno scolastico 2023-2024. I genitori degli alunni frequentanti, possono dunque presentare le istanze di partecipazione al Comune entro e non oltre giorno 11 dicembre 2023. Per per quanto riguarda la scuola superiore, possono usufruire del contributo soltanto la I e la II classe, mentre per le rimanenti la fornitura potrà avvenire soltanto in forma di comodato d’uso. È necessario dichiarare la spesa complessiva sostenuta per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2023-2024; di essere in possesso della documentazione in originale attestante le spese sostenute e di essere consapevole che la stessa dovrà essere conservata per almeno cinque anni. Il documento Isee in corso di validità presentato non deve essere superiore a 10.632,94 euro. L’importo del contributo da erogare «non sarà calcolato in relazione alla spesa sostenuta dallo studente, ma sarà determinato con successivo atto sulla base del numero complessivo degli studenti aventi diritto e delle risorse finanziarie disponibili erogate dalla Regione Calabria.

