La ciclovia della littorina, lavori in corso a Vibo per la messa in sicurezza dell’ex tracciato ferroviario

Il sindaco Maria Limardo

Sfruttare le bellezze paesaggistiche che Vibo Valentia offre al fine di valorizzare il territorio. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Limardo, punta quindi al progetto della ciclovia che dovrebbe sorgere sul tracciato ferroviario della Littorina riqualificando un percorso che, oltre a concedere uno spettacolo naturalistico di grande rilievo, potrebbe costituire una via di collegamento per i vibonesi. «In quel tratto di strada sono in corso lavori di messa in sicurezza per il contenimento idrogeologico – ha affermato il primo cittadino – per un importo di 800mila euro, terminati i quali sarà realizzata una splendida ciclovia». I lavori rientrano nel progetto di riqualificazione urbana di Vibo Valentia “Zona 30 – Borgo Futuro” rientrante nei finanziamenti previsti nel Pnrr (oltre 20 milioni di fondi per la città capoluogo), per un investimento totale di 1,4 milioni di euro per il rifacimento del percorso. Il tracciato al momento versa in uno stato abbandono e risulta difficilmente percorribile. A seguito della riqualificazione, che prevede nel progetto il rifacimento della pavimentazione dei percorsi pedonali e ciclistici da poter percorrere con bici, monopattini elettrici e non, dovrebbero essere create due aree di sosta. Luoghi di riposo e ristoro attrezzati con pergolati, panchine, cestini porta-rifiuti e porta-bici per gli sportivi e le persone che amano vivere la natura. Due chilometri di percorso a 500 metri sopra il livello del mare situati proprio all’uscita dal nucleo urbano di Vibo Valentia in direzione del mare. Il tracciato ferroviario della Littorina collegava un tempo la città a Pizzo, con un percorso interdetto alle auto. Gallerie e ponti arricchiscono ulteriormente la fruibilità del versante della città che si affaccia sullo spettacolo naturale offerto dalla costa, un panorama che lascia a bocca aperta chiunque e sicuramente tra i più caratteristici dell’intera Calabria.

LEGGI ANCHE: Riapre la strada di Longobardi, il sindaco Limardo: «La frana ora è ferma» – Video

Vibo, San Pietro isolata da due anni: ruspe in azione per i lavori di messa in sicurezza

Strada Longobardi verso la riapertura, per la frazione San Pietro bisognerà attendere ancora a lungo – Video

Vibo Valentia: con il Pnrr progetti di riqualificazione urbana per 20 milioni di euro – Video