Strada Longobardi verso la riapertura, per la frazione San Pietro bisognerà attendere ancora a lungo – Video

«I guardrail sono arrivati questa mattina. Li stiamo scaricando proprio adesso». Daniele Massa della ditta Fenix conferma l’installazione delle barriere di protezione che sarebbero dovute arrivare qualche settimana fa. «Hanno ritardato le consegne – ammette – ma lunedì, salvo imprevisti, termineremo il lavoro. Ce la stiamo mettendo tutta», aggiunge. Presto Longobardi uscirà dall’isolamento in cui si trova dal giugno scorso, quando l’unica strada che l’attraversa venne chiusa per interventi urgenti. Un’ arteria importante e molto trafficata, che collega Vibo Valentia alla Marina, off limits ormai da 4 mesi per un intervento complessivo da 1 milione di euro, finanziato con il Pnrr. In particolare sono stati realizzati i muri di contenimento e le opere complementari a monte del centro abitato. La consegna dei lavori era prevista per il 10 novembre scorso ma solo questa mattina sono arrivati i guardrail. Un paio di giorni e la strada potrebbe dunque essere riaperta al transito con sollievo sia per i residenti che gli automobilisti che oggi sono costretti a utilizzare la strada alternativa più lunga.

Discorso diverso invece per gli abitanti della frazione San Pietro, poco distante. Anche qui uno smottamento di terreno ha causato la chiusura della principale via d’accesso al paese. Qualche giorno fa accanto ai New jersey è apparsa la scritta provocatoria: “Con paletta e secchiello mia figlia avrebbe fatto prima». Sono infatti trascorsi due anni da quando la strada è crollata a causa della pioggia. E i cittadini sono costretti a percorre una via alternativa stretta e scoscesa. Il cartello dei lavori di messa in sicurezza non riporta date. Persino l’insegna stradale che indica l’accesso alla frazione sta scomparendo quasi inghiottita dalle sterpaglie. Eppure, secondo i programmi del comune, quest’area dovrebbe essere destinataria di un importante intervento di riqualificazione urbana. Ma per ora, invece, bisogna fare i conti con il totale isolamento.