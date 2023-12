Raccolta rifiuti a Vibo, questo il calendario per le festività natalizie

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia «a seguito di disposizioni pervenute dagli Uffici tecnici comunali competenti allo scopo fattivo di venire incontro alle esigenze della Cittadinanza tutta» a rettifica di quanto precedentemente comunicato informa che la raccolta dei rifiuti seguirà il seguente calendario: Lunedì 25 dicembre 2023 – Natale, fermo raccolta sia per la Zona A che per la Zona B.

Martedì 26 Dicembre – Santo Stefano, raccolta frazione organica (umido) sia per la Zona A che per la Zona B.

Mercoledì 27 dicembre, contestuale raccolta della frazione organica (umido) + carta & cartone per la Zona B. Raccolta della sola frazione secca non riciclabile (indifferenziato) per la Zona A.

Giovedì 28 dicembre, raccolta della sola frazione secca non riciclabile (indifferenziato) per la Zona B. Contestuale raccolta della frazione organica (umido) + carta & cartone per la Zona A.

L’amministrazione comunale precisa che nei giorni a seguire il venerdì 29 dicembre 2023 la raccolta avverrà come da disposizione settimanale calendariale senza subire variazioni.

LEGGI ANCHE: Casse comunali in rosso, le forze di Centro ribattono al sindaco di Vibo: «Mistifica la realtà»

Comune di Vibo e conti in rosso: la Limardo difende il suo operato dai contestatori

Comune di Vibo: passa il bilancio di previsione ma la giunta Limardo non ha i numeri in Consiglio