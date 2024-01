Lungomare di Joppolo, approvato il progetto per la costruzione del muro di sostegno

Il Comune di Joppolo

Passi in avanti per i lavori di realizzazione del muro di sostegno del lungomare di Joppolo, in precedenza danneggiato dalle mareggiate e alle prese con il dissesto idrogeologico. I lavori prevedono la formazione di una barriera con massi da reperire sul posto e precisamente lungo tutta la via del lungomare Joppolo sino al campo sportivo e alla pineta. In particolare, con un’apposita determina del responsabile dell’Area tecnica del Comune di Joppolo, si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo per un importo complessivo pari ad un milione di euro di cui 722.000,00 euro per lavori e 278.000 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. Responsabile unico del procedimento è stato nominato l’ingegnere Pasquale Ferrazzo. I lavori sono stati affidati all’impresa Olimpia srl con sede a Napoli.

