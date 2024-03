Sversamenti illeciti e mancata manutenzione degli impianti di depurazione in Calabria: 17 arresti

di Luana Costa

Sono 18 le persone colpite da misura cautelare (4 in carcere, 13 ai domiciliari e un obbligo di dimora) e 34 i depuratori in tutta la Calabria interessati dell’odierna indagine coordinata dalla Dda di Catanzaro. Interessati anche i territori del Vibonese, tra cui Limbadi e Filadelfia. Le ipotesi di reato contestate sono inquinamento ambientale, frode in pubblica fornitura, traffico illecito di rifiuti. Sei le società sottoposte a sequestro per un valore di 10 milioni di euro. Agli arresti (in carcere) i titolari delle società che gestivano i depuratori. Secondo quanto ricostruito nell’ambito delle indagini, le società si sarebbero aggiudicate le gare d’appalto con ribassi, in un caso del 54%, che non avrebbe consentito lo svolgimento effettivo del servizio. Sarebbe stato omesso il servizio di manutenzione degli impianti determinando sversamento delle acque reflue. Inoltre, sarebbero stato falsificati i formulari per lo smaltimento dei rifiuti e pagati da parte delle amministrazioni servizi nei fatti non eseguiti dalle società assegnatarie degli appalti. In relazione al reato di frode in pubblica fornitura coinvolti responsabili degli uffici tecnici di alcuni comuni, indagati nell’ambito dell’inchiesta. In particolare su 34 impianti di depurazione sarebbe stata accertata la mala gestione, su 11 di questi è ipotizzato il reato di inquinamento ambientale con conseguenti sversamenti nei fiumi, mare e terreni circostanti. Un caso particolare riguarda il depuratore di Montepaone dove alla foce del fiume Beltrame nel golfo di Squillace sarebbero stati rilevati valori di inquinamento delle acque più del doppio di quelle normali. Continua a leggere su LaCnews24.it

Le misure cautelari

In carcere:

Mario Minieri

Giuseppe Minieri

Saverio Minieri

Giuseppe Donatello Valentino

Ai domiciliari:

Vincenzo Papalia

Ilario Serianni

Giuseppe Passafaro

Raffaele Passafaro

Antonietta Campisano Vescio

Gioacchino Rutigliano

Andrea Talarico

Davide Bartucca

Domenico Rosariano

Francesco Pungitore

Giuseppe Bongarzone

Ernesto Lento

Ruggero Vincenzo Talarico

Obbligo di firma:

Giovanni Passafaro

