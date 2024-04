Consegnati i lavori per la realizzazione della Ciclovia sull’ex tracciato della Littorina – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Uno spettacolo della natura di straordinaria bellezza. Un percorso di due chilometri a 500 metri sopra il livello del mare che da Vibo Valentia raggiunge Pizzo. È il vecchio tracciato ferroviario della Littorina sul quale sarà realizzata una ciclovia. Il progetto già finanziato nell’ambito del programma di riqualificazione urbana di Vibo Valentia “Zona 30 – Borgo Futuro”, rientra nei finanziamenti previsti nel Pnrr (oltre 20 milioni di fondi per la città capoluogo), per un investimento totale di 1,4 milioni di euro. Sul tratto di strada sono stati stanziati ulteriori 800mila euro per lavori di messa in sicurezza per il contenimento idrogeologico. Intervento propedeutico alla realizzazione del percorso ciclabile che oggi risulta difficilmente percorribile dopo il crollo di un ponte nel territorio di Pizzo.

Nei giorni scorsi il Comune ha autorizzato la consegna e l’apertura del cantiere. I lavori, che avranno una durata di 180 giorni, sono stati affidati alla ditta Viraco Costruzioni di Vibo Valentia e La Torre Antonio di Tropea che si sono aggiudicati l’appalto con un ribasso del 33% per un importo di 646.979,02 euro escluse le spese complementari.

Le opere prevedono il rifacimento della pavimentazione dei percorsi pedonali e ciclistici, due aree di sosta, luoghi di riposo e ristoro attrezzati con pergolati, panchine, cestini portarifiuti e porta-bici per gli sportivi e le persone che amano vivere la natura. «È un itinerario bellissimo, fino al 2015 era percorribile sia dai pedoni che dalle bici, poi il crollo del ponte ne ha bloccato il passaggio», spiega Franco Mellea, dell’associazione “Camminando a Vibo Valentia” che incontriamo lungo il vecchio tracciato. Insieme a lui Saro Vita: «Il percorso dovrebbe essere valorizzato, spero che i lavori partano presto», l’auspicio.

