Meteo, temperature in aumento ma attesi piovaschi lungo le coste vibonesi e Serre

di Salvatore Lia

Secondo le ultime emissioni dei modelli matematici, durante i primissimi giorni del mese di giugno e quindi durante il ponte della festa della Repubblica, le condizioni meteorologiche si manterranno ancora stabili su tutta la Regione con locali piovaschi accompagnati però da un generale aumento delle temperature.

Weekend variabile e mite sul Vibonese

L’area di bassa pressione che si andrà a collocare sulle Regioni del Nord Italia causerà un richiamo di aria calda e umida dal Nord Africa che causerà locale variabilità. Quest’aria umida infatti porterà con sé una modesta quantità di nuvolosità che renderà le giornate perlopiù uggiose o coperte con qualche possibile piovasco di debole intensità specie nel weekend. Durante i primissimi giorni di giugno infatti si potranno avere precipitazioni lungo le aree interne delle Serre con sconfinamenti verso est e quindi verso il Reggino Jonico.

Altrove invece i cieli si manterranno perlopiù molto nuvolosi o coperti con qualche possibile piovasco anche lungo le coste in particolare tra domenica e lunedì. L’inizio dell’estate meteorologica quindi non avrà connotati prettamente estivi, anche se comunque le temperature sono previste in generale aumento. Esse infatti, secondo le ultime emissioni modellistiche, sono previste in aumento di circa 10°C: si potranno raggiungere quindi i 26-27°C lungo le coste tra Pizzo e Tropea e anche sulla città di Vibo Valentia, ma valori più elevati e intorno ai 30-32°C si potranno raggiungere nelle aree più interne a causa dei venti di scirocco che spireranno.