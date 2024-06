Tropea, il Comune investe in manutenzione stradale: partiti i lavori nelle periferie

La bitumazione in corso

I primi due bigliettini da visita che la città di Tropea spende quest’estate sono certamente il comfort e l’estetica. Mentre sul fronte della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde a ciglio strada e agli svincoli si prosegue a ritmo serrato, le operazioni di bitumazione in città cominciano a trasformare non solo l’aspetto complessivo della “Perla del Tirreno”, ma agevolano il normale scorrimento del traffico cittadino da diverso tempo cagionato da buche e manto stradale obsoleto o scollato. Queste operazioni di messa in sicurezza delle aree più bisognose d’intervento, attese da qualche anno, trae origine dallo stanziamento di 300mila euro di fondi di Bilancio comunale del 2022 e rappresentano, di fatto, un impegno concreto verso la manutenzione delle infrastrutture cittadine.

I lavori in questi giorni si stanno concentreranno principalmente sulla periferia della città e su una delle principali vie d’accesso al centro, proprio a ridosso del ponticello ferroviario di viale Stazione. «Quanto iniziato – hanno fatto sapere da palazzo Sant’Anna – dovrebbe concludersi entro i primi dieci giorni di luglio, in modo tale da impattare il meno possibile sul traffico cittadino e consentendo alla “Perla del Tirreno” di presentarsi in ottime condizioni proprio in occasione dell’imminente stagione estiva, pronta ad accogliere turisti ed eventi.