Drapia, il nuovo mezzo del Comune per lo sfalcio del verde entra in azione. Ecco dove

Il mezzo in forze al Comune di Drapia

La strada comunale di via Papa Giovanni XXIII, che collega internamente le frazioni di Brattirò e Caria del Comune di Drapia, domani resterà chiusa dalle ore 8:00 alle ore 18:00 nella porzione che va dall’incrocio con via Vittorio Emanuele a Brattirò fino all’incrocio con via Carlo Del Croix (altezza Castello Pasquale Galluppi) a Caria. A darne comunicazione è l’amministrazione comunale stessa, in seguito all’emendazione di un’ordinanza appena emessa in materia di circolazione stradale. In questo lasso di tempo, hanno fatto sapere dalla sede municipale, «verrà eseguito un intervento di pulizia del ciglio stradale». Entra quindi in azione sule territorio, a partire dalle aree più critiche ed urgenti, il nuovo mezzo comunale dotato di braccio apposito per lo sfalcio del verde. Una volta ultimata questa operazione «altre ne seguiranno», hanno aggiunto dal Comune, «per garantire la visibilità notturna e diurna delle nostre strade, intervenendo sulla sicurezza di tutti quei luoghi in cui la gestione del verde finora è risultata più complessa da gestire».