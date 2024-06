Acqua non potabile a Spadola: l’Asp rileva coliformi ed enterococchi

Parametri di coliformi ed enterococchi al di fuori dei parametri consentiti per legge, per questo motivo l’Asp di Vibo Valentia ha proposto un’ordinanza di non potabilità al sindaco del Comune di Spadola per la fontana pubblica di piazza Bruno Ionadi. Qui lo scorso 18 giugno sono stati effettuati i campionamenti che, per come comunicato dall’Unità operativa di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione-Sian dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, hanno dato risultati fuori norma.

«La non potabilità in questione – riferisce l’Asp – è relativa a tutta la parte della rete condottata dalla quale attinge il punto di campionamento». Nella stessa nota l’Azienda sanitaria fa presente che «visto il risultato non conforme per il parametro Coliformi (22 MPN/100 ML) ed Enterococchi (3 UFC/100 ML), l’acqua non può essere utilizzata per: uso alimentare, l’igiene della persona, igiene orale, lavaggio oggetti per l’infanzia (biberon, contenitori pappe ecc.), il lavaggio e la preparazione degli alimenti, lavaggio stoviglie o utensili da cucina e lavaggio apparecchiature sanitarie. L’acqua invece può essere usata per il funzionamento degli impianti sanitari».

L’Unità operativa di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione precisa, inoltre, che la suddetta ordinanza potrà essere revocata solo dopo parere favorevole dello stesso Sian dell’Asp di Vibo Valentia.