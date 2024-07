Valorizzare gli spazi verdi e blu per promuovere un turismo responsabile, a Tropea la presentazione del progetto VeBS

Un momento dell’incontro

Tropea ha ospitato l’evento di presentazione del progetto VeBS incentrato sul buon uso degli spazi verdi e blu per la promozione della salute e del benessere. Un’iniziativa – organizzata da Arpacal – che coinvolge le regioni Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo e Calabria, insieme all’Istituto superiore di sanità (Iss) e all’Istituto superiore per la protezione ambientale (Ispra). La Calabria, con la sua straordinaria ricchezza di biodiversità e paesaggi costieri, rappresenta un territorio ideale per sperimentare e valorizzare questo tipo di approccio. Mario Pileggi, geologo dell’associazione Amici della Terra, ha sottolineato l’importanza della Calabria per la «notevole varietà di rocce, suoli, sorgenti d’acqua e una fitta rete idrografica. Caratteristiche queste che, se gestite correttamente, possono rappresentare un importante fattore di sviluppo e benessere per le comunità locali». Purtroppo, nel corso della storia, non sempre queste risorse sono state utilizzate in modo sostenibile. «Lo sfruttamento intensivo del territorio e la mancanza di attenzione all’equilibrio idrogeologico – ha sottolineato – hanno portato a disastri ambientali e a periodi di grave sofferenza per le popolazioni. Un esempio positivo di gestione sostenibile del territorio è rappresentato dalle numerose città-stato della Magna Grecia che fiorirono in Calabria tra l’VIII e il V secolo a.C. grazie alla costruzione di ingegnosi sistemi di irrigazione e alla valorizzazione delle aree verdi e blu, queste città prosperarono e raggiunsero un alto livello di benessere».

Oggi, la Calabria vanta un patrimonio naturale di inestimabile valore. Le cinque aree marine protette, i tre Parchi nazionali e le due Riserve regionali ospitano una straordinaria varietà di flora e fauna, tra cui specie rare e protette. Le lunghe coste, caratterizzate da spiagge incontaminate e fondali marini ricchi di vita, rappresentano un’attrattiva unica per i turisti e per gli amanti del mare. Il progetto VeBS vuole dunque essere un catalizzatore per un futuro più sostenibile per la Calabria. Attraverso la valorizzazione delle aree verdi e blu, si punta a migliorare la qualità della vita delle persone, a promuovere il turismo responsabile e a tutelare l’ambiente per le generazioni future. L’evento di Tropea ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di sensibilizzazione su questi temi. Le diverse figure istituzionali e gli esperti intervenuti hanno ribadito l’importanza di un approccio olistico alla gestione del territorio, che ponga al centro il benessere delle persone e la tutela dell’ambiente.