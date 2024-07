«Mare sporco a Pizzo, spettacolo indegno»: l’associazione Pinetamare non molla e presenta un esposto alle Procure di Vibo e Lamezia

«L’estate 2024 si apre all’insegna dell’annosa problematica del mare sporco». È quanto viene denunciato

da Anna Rosa, socia e portavoce dell’associazione “Pinetamareinsieme”, di Pizzo. «Quotidianamente assistiamo ad un indegno spettacolo. Il nostro mare, parlo della fascia che va da Lamezia a Pizzo, risparmiando solo alcuni tratti aiutati da correnti favorevoli, si caratterizza per acque limacciose, verdastre, maleodoranti, che in alcune zone si presentano sin dalle prime ore del mattino. La tragica situazione è attestata quotidianamente da bagnanti, impossibilitati a tuffarsi. C’è da chiedersi, a questo punto, cosa sia stato realmente fatto, quali interventi strutturali siano stati messi in atto dalla politica».



Dinanzi a questa deplorevole situazione, si alza il grido di protesta dell’associazione napitina che, attraverso il suo presidente, avvocato Carlo Isabella, per il secondo anno inoltra un esposto-querela contro ignoti, indirizzato alle Procure di Lamezia Terme e Vibo Valentia. «Da diversi anni l’associazione che presiedo si batte con tutte le sue forze per il bene del nostro mare, organizzando incontri con amministratori locali e forze dell’ordine. Sono perfettamente consapevole che una situazione atavica non si possa risolvere da un giorno all’altro. Ma proprio per questa ragione – ha poi concluso Isabella – ritengo sia essenziale non mollare la presa e pungolare continuamente le istituzioni preposte, auspicando che i controlli siano sempre più mirati e vengano perseguiti decisamente tutti gli abusi che stanno cagionando alla nostra terra un danno d’immagine che rischia di diventare irreversibile».