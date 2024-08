Carenza idrica nelle frazioni di Vibo, Nesci (Centro): «Situazione inaccettabile a Longobardi, il Comune mandi cisterne»

«È inaccettabile la situazione che stanno vivendo molti cittadini delle varie frazioni vibonesi, ove si registra una carenza idrica assoluta che, soprattutto in questo periodo, rende impossibile la vivibilità». A denunciarlo è la consigliera comunale di Vibo Valentia Maria Rosaria Nesci, eletta tra le fila della lista Insieme al Centro ed esponente dell’opposizione a Palazzo Luigi Razza.

La mancanza d’acqua, spiega Nesci, ha interessato territori «come ad esempio Longobardi, che fino ad oggi non erano stati interessati da una siffatta grave crisi idrica». Una situazione che la consigliera di minoranza ha provveduto a segnalare «all’attenzione dell’assessore di riferimento, il quale ha comunicato che sarebbe stato effettuato un sopralluogo per gli accertamenti del caso. Dell’esito di tale sopralluogo, tuttavia, ancora nulla è dato sapersi».

Nesci aggiunge quindi «che oggi, il presidente della commissione dei Lavori pubblici ha riferito ai componenti della stessa di aver appreso dagli uffici tecnici che il problema della carenza idrica in questione sarebbe in parte legato alle manovre che vengono fatte per la gestione della risorsa idrica sul territorio e che, tuttavia, da ultimo non sarebbero state effettuate poiché il personale sarebbe in ferie. Ebbene, se così fosse è chiaro che bisognerà agire immediatamente per eccepire l’inadempimento contrattuale della ditta e nelle more, comunque, sarà necessario inviare delle cisterne alla popolazione interessata da tale grave carenza idrica». In ultimo, Maria Rosaria Nesci chiede che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Romeo si attivi «per disporre tale intervento, e lo facciano magari a loro spese, così la dichiarazione di voler ridurre i costi della politica non sarà un mero proclama».