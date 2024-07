Carenza idrica a Piscopio, incubo senza fine: il Comune di Vibo si attiva con le autobotti per rifornire i cittadini

A partire dalle ore 19.30 di questa sera nella frazione della città capoluogo sarà possibile per i residenti fare rifornimento per gli usi domestici

Residenti costretti senz’acqua

Il Comune di Vibo Valentia fronteggia l’emergenza idrica che sta colpendo la frazione di Piscopio con un intervento immediato. Per questa sera, a partire dalle ore 19:30, sarà presente un’autobotte per consentire ai cittadini che ne hanno necessità di approvvigionarsi di acqua potabile. L’amministrazione comunale ha reso noto, attraverso le pagine social dell’ente, che «questo intervento si rende necessario per offrire un primo sollievo ai residenti che da giorni sono alle prese con la mancanza di acqua corrente. Si tratta di una misura tampone in attesa di individuare soluzioni definitive al problema che, purtroppo, interessa anche altre zone».

Le criticità sulla fornitura idrica a Piscopio sono purtroppo una storia vecchia e mai completamente risolta. Nell’agosto del 2019 arrivò addirittura un esposto in Procura, da parte dell’ex consigliere comunale Pietro Comito, per la carenza idrica persistente. Il problema è dovuto ad una serie di fattori tra: cui la fatiscenza della reta idrica datata, con tubi rotti e perdite sotterranee frequenti; mancanza di manutenzione regolare, con conseguenti malfunzionamenti e interruzioni del servizio scarsa pressione dell’acqua, soprattutto nelle zone più alte della frazione e aumento del consumo idrico in estate con l’aumentare delle temperature e l’accrescimento della popolazione.

L’estate del 2023 è stata particolarmente critica per la frazione di Piscopio. I residenti sono stati costretti a rimanere senza acqua per circa una settimana, con gravi disagi per le famiglie e le attività commerciali. La situazione è stata aggravata da un’ordinanza di non potabilità dell’acqua, che ha reso necessario l’acquisto di acqua in bottiglia. I residenti chiedono da anni alle autorità di intervenire per risolvere il problema della carenza idrica. Tra le richieste principali figurano: