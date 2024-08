Miracolo! Stamattina il torrente Sant’Anna è (quasi) in secca, a 24 ore dall’apertura di un fascicolo in Procura

Oggi il torrente che per settimane ha riversato liquami fognari nel mare di Bivona è poco più di un rigagnolo. Ieri la notizia che i magistrati vibonesi stanno indagando per verificare la sussistenza di ipotesi di reato

Miracolo! Il torrente Sant’Anna ora è solo un rigagnolo. Chi questa mattina si fosse trovato a passare nei pressi della foce di Bivona, avrebbe trovato una gradita sorpresa: il torrente è quasi in secca. Per settimane, invece, dal fosso hanno continuato a riversarsi in mare liquami fognari. Poi, ieri, la notizia dell’apertura di un fascicolo contro ignoti da parte della Procura di Vibo Valentia, che sta verificando se si configurino ipotesi di inquinamento ambientale e sversamenti illeciti.

Questa mattina, a meno di 24 ore dell’annuncio dell’interessamento degli uffici giudiziari, il Sant’Anna più che un mostro appare come un mostriciattolo: non completamente asciutto ma neppure scandalosamente travolto dalla piena della fogna. A dire il vero, nelle prime ore del mattino la portata, sebbene diminuita, era ancora consistente. A metà mattinata appare invece come mostra la foto (a destra) scattata poco fa dallo scrittore e storico di Vibo Marina Antonio Montesanti. Ma meglio non farsi troppe illusioni. Andremo a controllare di nuovo nel corso della giornata. Stay tuned.