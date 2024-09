Ultime ore di caldo nel Vibonese, si abbassano le temperature e arrivano i temporali

Ultime ore di caldo sulla Calabria e sul Vibonese. Dopo un weekend caratterizzato da temperature molto elevate e tempo prettamente stabile ovunque, ecco che la nuova settimana inizierà con una vera e propria burrasca estiva.

In arrivo maltempo a più riprese

Una saccatura di matrice atlantica, dopo aver interessato le regioni del centro-nord Italia, scivolerà dalla mattinata di lunedì lungo le aree meridionali e sulla Calabria, apportando locale forte maltempo. Secondo gli ultimi aggiornamenti le aree più a rischio fenomeni intensi saranno quelle tirreniche tra cui anche il territorio vibonese dove potranno verificarsi piogge e temporali localmente anche intensi causati altresì dal forte contrasto termico che si andrà a creare. Precipitazioni che si espanderanno anche lungo le aree interne dove anche qui potranno verificarsi temporali localmente intensi. Questo trend instabile durerà anche nei giorni successivi con piogge e locali temporali che interesseranno soprattutto le coste con qualche sconfinamento che potrà raggiungere localmente anche le aree interne. Il tutto accompagnato, dalla serata di lunedì, da un generale rinforzo dei venti dai quadranti occidentali con raffiche localmente forti.

Temperature in forte calo e clima fresco

Oltre al ritorno della pioggia però, il vero protagonista sarà il calo delle temperature. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti, da lunedì e fino a metà settimana sono previste temperature in calo di circa 7-8°C e ciò vorrà dire che, dopo mesi di sopra media perenne, i valori termici si porteranno nelle medie del periodo o localmente leggermente al di sotto. Questo si tradurrà in temperature che lungo le coste e pianure si manterranno intorno ai 24-26°C durante le ore diurne con qualche grado in più lungo le aree interne ma in contesto molto più fresco. Addirittura però, sempre secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, dopo la metà settimana un nuovo impulso ancora più fresco raggiungerà la nostra regione compreso il Vibonese con un ulteriore calo delle temperature che si manterranno ben al di sotto delle medie stagionali. Di questo ultimo aggiornamento però ne riparleremo nei prossimi articoli in quanto serviranno conferme o smentite.