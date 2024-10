Verde pubblico e parchi, l’assessore Miceli: «Vibo spende 5 volte meno della media nazionale» e il Comune vara il bando da 187mila euro

Il Comune di Vibo ha indetto il bando di gara per la gestione ordinaria e straordinaria, valida 12 mesi, del verde pubblico e la custodia di parchi e ville. Sul servizio di 187mila euro più iva, il cui bando scade alle ore 12 del 24 ottobre, è intervenuto con una nota l’assessore comunale all’Ambiente Marco Miceli: «Facendo tesoro delle difficoltà che si sono manifestate in passato – dichiara l’assessore all’Ambiente, Marco Miceli – ho chiesto agli Uffici di predisporre un bando in grado di assicurare il necessario decoro delle nostre splendide aree verdi, grandi e piccole. Ringrazio la dirigente Lorena Callisti, il funzionario Maurizio Bardari e l’ingegnere Alfredo Santini per avere dato seguito in maniera puntuale alle direttive politiche dell’amministrazione, che come da programma del sindaco Enzo Romeo punta moltissimo non solo sulla manutenzione del verde, ma sulla valorizzazione di quello che è un vero e proprio patrimonio naturalistico floreale di cui è ricca la nostra città».

E va anche in questa direzione, aggiunge l’assessore Miceli, «la decisione di procedere con la ripiantumazione di tutti quegli alberi che, per svariati motivi, nel corso degli ultimi anni sono stati

tagliati. Inizieremo, in maniera graduale, da viale Regina Margherita, via Milite Ignoto, via 25 Aprile e viale Affaccio, per proseguire nel resto della città e delle frazioni ove necessario. Mentre per il

futuro l’amministrazione si avvarrà della perizia gratuita di un agronomo per valutare lo stato di

salute delle piante e le modalità di potatura».

Quanto all’appalto, ha precisato l’assessore, «siamo convinti che si tratti comunque di un passo avanti nella gestione del servizio, sebbene gli ultimi dati nazionali sulla spesa pro-capite per il verde siano irrisori. A Vibo Valentia – ha sottolineato – si spende cinque volte meno della media nazionale. Ad ogni modo, con l’affidamento di questo servizio siamo certi che si potrà garantire il giusto decoro per luoghi di grande bellezza come il Parco urbano, il Parco delle Rimembranze che presto riaprirà sotto nuova veste, la Villa comunale e, speriamo il prima possibile, la maestosa Villa Gagliardi».