Verde pubblico e parchi, cambio di passo del Comune di Vibo che mette a gara la gestione per 187mila euro

Il Comune di Vibo Valentia si è attivato verso il miglioramento e la gestione delle sue aree verdi, avviando una procedura aperta per l’esternalizzazione dei Servizi di manutenzione del verde pubblico e custodia dei parchi comunali. Questa decisione è stata presa in seguito alla constatazione che l’appalto attualmente in essere è in scadenza e che l’amministrazione non dispone del personale qualificato necessario per gestire autonomamente tali operazioni. In una recente determina, il Comune ha sottolineato l’importanza delle aree verdi per il benessere dei cittadini e per la qualità della vita nella città. Attingendo a un budget complessivo di 233mila euro accantonati nel bilancio comunale, di cui 187mila euro per i servizi a base di gara, l’ente ha approvato un progetto dettagliato che delinea le modalità d’intervento per garantire una manutenzione adeguata delle aree verdi, con particolare attenzione alla sostenibilità.

Un aspetto importante che emerge dalla proposta avanzata dal tecnico comunale Maurizio Bardari, è «l’allineamento ai criteri ambientali minimi stabiliti dal Decreto del 10 marzo 2020». Un «approccio innovativo che mira a una gestione responsabile delle risorse naturali» e un passo in avanti «verso la costruzione di una città più eco-sostenibile». In questo modo, l’amministrazione intende non solo abbellire gli spazi pubblici, rendendoli più accoglienti e fruibili per i cittadini, ma anche «promuovere pratiche che contribuiscano alla salvaguardia dell’ambiente».