Perdite fognarie a Vibo Marina, il Comune affida i lavori di riparazione delle condotte danneggiate

Via Umbria e via Arenile (zona Pennello) saranno presto interessate dagli interventi previsti per la risoluzione del problema più volte segnalato dai cittadini all'ente

L’amministrazione comunale guidata da Enzo Romeo ha annunciato due interventi urgenti nella frazione di Vibo Marina, mirati a garantire la sicurezza igienico-sanitaria della zona e a prevenire ulteriori sversamenti fognari. I lavori interesseranno in particolare via Umbria e via Arenile, zona Penello, dove la rete fognaria ha mostrato segni di degrado. La problematica della rete fognaria a Vibo Marina è stata al centro dell’attenzione del Comune, che ha ricevuto segnalazioni da parte dei residenti riguardo a perdite e malfunzionamenti. La situazione ha reso necessario un intervento tempestivo per evitare il rischio di contaminazioni e per salvaguardare la salute pubblica. A tal proposito, è stata redatta una proposta d’intervento dall’ingegnere Giuseppe Crispino, che ha esaminato la situazione e suggerito le operazioni necessarie per la riparazione della rete compromessa.

Le opere, che saranno eseguite dalla ditta S. G. Scavi e Costruzioni di Vibo Valentia, prevedono la sistemazione definitiva della perdita fognaria e l’implementazione di nuovi allacci su via Umbria. Il progetto è stato recentemente approvato dal settore 6 – Ambiente, manutenzione, reti e Protezione civile Servizio 2 del Comune, e l’importo stimato dei lavori si aggira intorno ai 14 mila euro, cifra soggetta a base d’asta. Le operazioni che inizieranno a breve, garantiranno un ritorno alla normalità per i residenti che hanno a lungo atteso segnali di intervento da parte delle autorità.