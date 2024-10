«Grave pericolo per la salute pubblica»: lo scempio all’isola ecologica a Tropea fa scattare l’ordinanza commissariale

Il sopralluogo congiunto dell'Ufficio tecnico e della Polizia municipale avrebbe evidenziato in località Barricello l'abbandono di rifiuti di vario genere non adeguatamente stoccati. Anche percolato a contatto col suolo

L’isola ecologica vista dal satellite

Sul grave caso di abbandono rifiuti all’isola ecologica di località Barricello, a Tropea, segnalato alle autorità competenti dall’ex consigliere Antonio Piserà, arriva ora il provvedimento dei commissari straordinari che impone alla ditta Muraca Srl di Lamezia Terme la «rimozione del deposito incontrollato e abbandono di rifiuti». Il provvedimento appena emesso, trae origine dal sopralluogo congiunto della Polizia municipale e dell’Ufficio tecnico Area 4, effettuato stamane. Sul posto sono stati infatti rinvenuti pile esauste, rifiuti raee, bidoni di vernice, percolato, rifiuti di vario genere «non adeguatamente stoccati, derivanti dalle attività relative al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani» affidato dall’ente alla ditta «giusto contratto d’appalto».

L’area in questione, era stata concessa dal Comune alla ditta Muraca «esclusivamente come ricovero automezzi e il posizionamento di tre cassoni scarrabili a tenuta stagna per il temporaneo stoccaggio di materiale differenziato, con il divieto assoluto di diverso utilizzo». Disposizioni che non sarebbero state rispettate dalla ditta appaltatrice, ed emerse appunto nel sopralluogo di oggi e nel verbale redatto, che «violano i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo». Al gestore del servizio è stato quindi intimato di «provvedere, entro quindici giorni dalla notifica, alla rimozione e smaltimento dei rifiuti identificati, nonché al ripristino dello stato dei luoghi».

Nell’ordinanza i commissari straordinari del Comune di Tropea Roberto Micucci, Vito Turco e Antonio Calenda, hanno inoltre evidenziato «esigenze di celerità del procedimento, derivanti dal fatto che il perdurare di tale situazione costituisce grave pericolo per la salute pubblica». L’impresa Muraca srl, «trasgressore del divieto di abbandono dei rifiuti previsto dall’art. 192 del D.Lgs 152/2006», dovrà quindi «provvedere immediatamente al ripristino dei luoghi mediante rimozione dei rifiuti rinvenuti sul terreno, documentando l’avvenuta e regolare rimozione degli stessi». In caso di inottemperanza, scatterà «l’intervento sostitutivo del Comune, con esecuzione in danno» della ditta obbligata, «ed il recupero delle somme anticipate». Il provvedimento emesso è stato inoltrato anche alla Procura della Repubblica, al Comando di Polizia municipale, alla Regione Calabria, all’Asp e all’ArpaCal.