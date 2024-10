Tropea, l’ex consigliere Piserà presenta un esposto sull’isola ecologica di Barricello: «Puzza intollerabile e topi ovunque»

L’isola ecologica vista da satellite

La situazione ambientale dell’isola ecologica di località Barricello, a Tropea, sta destando serie preoccupazioni tra i residenti della zona. Antonio Piserà, ex consigliere comunale, ha formalmente allertato le autorità competenti presentando un esposto ai commissari straordinari del Comune, all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ArpaCal) e all’Azienda sanitaria provinciale, con una copia informativa al prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco. «I residenti – ha fatto sapere Piserà – segnalano da tempo l’emissione di odori sgradevoli provenienti dal sito in questione, superando i limiti di tollerabilità e rendendo difficile la vita quotidiana, soprattutto nei momenti più caldi della giornata».

Le testimonianze indicano che «il problema è in gran parte attribuibile allo stoccaggio inappropriato dei rifiuti organici destinati alla raccolta dell’umido – ha precisato l’ex consigliere -, eseguito senza misure adeguate per contenere gli odori. La situazione è ulteriormente aggravata dal lavaggio dei mezzi di raccolta rifiuti all’interno dell’area della discarica, contribuendo a condizioni igienico-sanitarie precarie». Un altro «aspetto allarmante riguarda poi – secondo Piserà – l’aumento della presenza di ratti, che rappresentano un serio rischio per la salute pubblica e la diffusione di malattie. Gli abitanti sono sempre più preoccupati che la cattiva gestione dei rifiuti e la mancanza di interventi tempestivi possano portare a conseguenze dannose per la salute collettiva».

Piserà ha dunque esortato le autorità «a effettuare un’ispezione approfondita sulla gestione attuale dell’isola ecologica, con particolare attenzione allo stoccaggio dei rifiuti organici e alle pratiche di pulizia dei mezzi di raccolta». Inoltre, ha richiesto «interventi straordinari di derattizzazione e sanificazione per ripristinare condizioni di salubrità. È indispensabile – ha poi precisato – un intervento tempestivo per risolvere questa situazione che ormai si protrae da troppo tempo. Spero che le autorità competenti agiscano prontamente e adottino misure necessarie per tutelare la salute pubblica e l’ambiente».