Tropea: dopo lo scempio dei rifiuti abbandonati all’isola ecologia di Barricello, sotto la lente dei commissari le “carte” della Muraca srl

Il terzo atto dell’infrazione riconducibile alla ditta Muraca srl (affidataria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani) e riscontrata dal Comune di Tropea qualche giorno fa all’isola ecologica di località Barricello, su segnalazione dell’ex consigliere Antonio Piserà, riguarda ora il contratto e il capitolato d’appalto. Controlli approfonditi, dunque, per «identificare possibili inadempienze da parte della ditta e adottare le misure appropriate a tutela dell’ente e del”ambiente».

Partendo dall’attenta analisi del verbale congiunto redatto dalla Polizia municipale e dall’Ufficio di Area 4, a seguito del sopralluogo in cui è stata «accertata la presenza di rifiuti abbandonati, con grave violazione dell’articolo 192, comma 3 del Decreto Legislativo n. 152/2006», i commissari straordinari stanno valutando eventuali responsabilità in capo alla ditta stessa. Dopo l’ordinanza di rimozione immediata per la Muraca srl dei rifiuti accumulati e di garantire il loro smaltimento in impianti autorizzati, ora la commissione ha deliberato due atti di indirizzo cruciali: il primo richiede al responsabile dell’Area 4 di «esaminare il contratto e il capitolato d’appalto, per identificare possibili inadempienze da parte della ditta, al fine di adottare le misure appropriate a tutela dell’ente». Il secondo, indirizzato al responsabile dell’Area 5, implica l’implementazione di «controlli regolari per monitorare il territorio e prevenire futuri abbandoni di rifiuti».