Vibo, prima uscita per l’associazione Pro Moderata Durant: messi a dimora 10 alberi

Una giornata soleggiata e una buona partecipazione di cittadini ha accompagnato la prima uscita ufficiale della neonata associazione Pro Moderata Durant che, lungo viale Saragat, ha messo a dimora dieci alberi nelle aiuole sprovviste.

Presente all’iniziativa il parroco don Gaetano Currà che ha benedetto gli alberi e espresso parole di apprezzamento nei riguardi del gesto del sodalizio, che ha fortemente voluto contribuire per abbellire e rendere vivibile uno dei più popolosi quartieri cittadini. Alla piantumazione ha aderito anche il sindaco Enzo Romeo che ha voluto ringraziare la neonata associazione e auspicato che il gesto del sodalizio possa essere di esempio. Presente anche l’assessore all’ambiente Marco Miceli. L’esponente della giunta Romeo, ha ricordato l’adesione della Pro Moderata Durant al progetto “Dona e adotta un albero”. Una collaborazione significativa e fondamentale per promuovere la partecipazione attiva da parte della cittadinanza a tutte le attività che saranno portate avanti.

Il presidente dell’Associazione Pro Moderata Durant, l’avvocato Francesca Guzzo, soddisfatta per la riuscita della giornata, ha ringraziato tutti per la presenza, rimarcata la sinergia col Comune e al tempo stesso si è augurata che altri quartieri si possano associare in modo da poter rivedere rinascere la città di Vibo Valentia. Il sodalizio rende infine noto che sta già lavorando per altri importanti appuntamenti.