Meteo, nel Vibonese la settimana inizia come è finita farà solo un po’ più freddo di notte: ancora tempo stabile

Dopo il ponte di Ognissanti che è stato caratterizzato da un robusto anticiclone, ecco che anche la nuova settimana inizierà sulla falsa riga del weekend, con l’alta pressione che continuerà a regnare su tutta la nostra Regione e sul territorio Vibonese. Il tempo dunque si manterrà stabile, anche se non del tutto soleggiato soprattutto nelle ore pomeridiane a causa di nubi sparse che caratterizzeranno le giornate ma che non apporteranno nessun tipo di precipitazione. Da segnalare però la possibilità della formazione di locali foschie o nebbie specie nella notte e nelle prime ore del mattino nelle aree interne ma che si dissolveranno nel corso della stessa mattinata.

Per quanto riguardano le temperature invece, esse subiranno un leggero calo a causa di infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani che tenderanno a ridimensionare le temperature intorno alla media del periodo o localmente anche al di sotto. In particolare durante le ore notturne il termometro registrerà temperature localmente fredde con valori intorno ai 6-7°C nelle aree interne, mentre valori intorno agli 0-2°C sono previsti nelle aree montuose delle Serre; sulle coste invece i valori saranno molto frizzantini con temperature che localmente raggiungeranno i 12-14°C. Per quanto riguardano invece i valori durante le ore più calde, essi non subiranno variazioni di rilievo con temperature che continueranno a mantenersi intorno ai 20-22°C lungo coste e intorno ai 14-16°C nelle aree più interne.