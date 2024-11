Rifiuti, a Drapia 75mila euro per realizzare un Centro di raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il finanziamento ottenuto da Anci e Centro di coordinamento Raee. Per il sindaco Porcelli «un intervento per essere maggiormente incisivi nel riciclo e contrastare l'abbandoni scellerato di rifiuti del genere»

Il Comune di Drapia ha ottenuto un finanziamento di 75mila euro per la realizzazione di un nuovo Centro di raccolta comunale per il conferimento di Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Il finanziamento è stato concesso a seguito della partecipazione dell’Ente al “Bando per contributi economici finalizzati all’implementazione del sistema Raee”, pubblicato dal Centro di coordinamento Raee (CdC Raee) e dall’associazione nazionale Comuni italiani (Anci). Il progetto, approvato con delibera di giunta il 12 novembre, prevede la realizzazione di un centro di raccolta che permetterà ai cittadini di conferire correttamente i Raee, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e alla promozione dell’economia circolare.

Il finanziamento coprirà l’intero costo del progetto, che ammonta a 75mila euro, e sarà erogato dal CdC Raee in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione comprovante la realizzazione dell’opera. Drapia si è classificata all’8° posto nella graduatoria definitiva della “Misura B” del bando, specifica per la realizzazione di nuovi centri di raccolta in Comuni che ne sono sprovvisti, ottenendo 75 punti su 100. Il Comune avrà tempo fino al 30 aprile 2027 per completare i lavori e presentare la documentazione di rendicontazione al CdC Raee, mentre la convenzione di finanziamento dovrà essere formalizzata entro il 13 dicembre di quest’anno.

«Questo – ci ha fatto sapere il sindaco Alessandro Porcelli – ci consentirà come Ente di essere maggiormente incisivi sul territorio nella promozione di uno sviluppo più sostenibile della nostra comunità dove, purtroppo, in alcune aree si registra il fenomeno di abbandono scellerato di rifiuti elettronici nonostante il Comune abbia già da anni predisposto il servizio gratuito, su prenotazione, di ritiro anche dei Raee».