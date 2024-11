Fine settimana con piogge e freddo, nel Vibonese termometro giù di 10 gradi

La settimana in corso è caratterizzata da tempo prevalentemente stabile su tutto il territorio Vibonese con cieli prettamente soleggiati e temperature nelle medie del periodo. Ecco però che nel weekend aria più fredda da Nord-est raggiungerà le regioni del sud causando un crollo delle temperature e maltempo sparso con neve sui monti.

Maltempo con piogge e freddo

Come detto dunque tra il 30 novembre e il 1° dicembre un impulso di aria più fredda dalla Russia raggiungerà in particolare le regioni del Sud Italia apportando un generale e netto calo delle temperature. Già a partire dal pomeriggio/sera di venerdì 29 novembre, un fronte perturbato precederà l’aria fredda in arrivo causando piogge e locali temporali su tutto il territorio. Questa fase di maltempo sarà molto veloce e successivamente inizierà ad affluire l’aria fredda che causerà il forte calo termico il quale avrà più consistenza durante la giornata di sabato e domenica. Durante questi giorni le condizioni meteorologiche saranno molto variabili con cieli coperti ovunque e piogge sparse a carattere localmente di temporale specie lungo le coste. L’arrivo dell’aria più fredda però apporterà un notevole calo anche della quota neve: sono previste infatti locali nevicate a partire dai 1000 m di quota e ciò vorrà dire che la coltre bianca potrà imbiancare i monti più ad est del territorio e al confine con le altre province calabresi.

Temperature in netto calo di 10°C

Le temperature dunque subiranno un netto calo, più marcato durante il weekend: lo scarto termico previsto sarà addirittura intorno ai 10°C complici le correnti più miti che hanno interessato i giorni precedenti. Ciò vorrà dire quindi che i valori massimi lungo le coste e pianure si manterranno intorno ai 12-14°C con qualche grado in meno nelle aree più interne. La sensazione del freddo sarà però accentuato anche e soprattutto dai forti venti di tramontana che soffieranno sul territorio. Tutto questo accadrà in concomitanza dell’inizio dell’inverno meteorologico che come sempre ha inizio il 1° di dicembre.