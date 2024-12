Il maltempo non molla la presa nel Vibonese: torna la neve sulle Serre mentre lungo le coste pioggia e vento forte

La Protezione civile insieme al Centro funzionale multirischi dell'ArpaCal ha emesso un'allerta arancione per domani sulle atee tirreniche, altrove rimarrà gialla

L’allerta meteo per domani

In queste ore una perturbazione di origine atlantica sta apportando maltempo sparso su parte del territorio Vibonese e in particolare lungo le coste con fenomeni che comunque sconfinano fin verso le aree più interne in modo intermittente. Nelle prossime ore però l’arrivo di aria più fredda da Nord causerà ulteriore maltempo accompagnato da un generale e lieve calo delle temperature con nevicate che potranno raggiungere i monti delle Serre a circa 1400 m di quota.

La stessa situazione la troveremo anche nella giornata di domani con precipitazioni localmente temporalesche che continueranno ad interessare le aree Tirreniche e interne. Il tutto sarà accompagnato da venti che soffieranno localmente in modo intenso con raffiche che hanno già raggiunto i 60-70km/h lungo le coste. In merito a ciò la Protezione civile insieme al Centro funzionale multirischi ArpaCal ha emesso un’allerta arancione su tali aree, mentre altrove l’allerta rimarrà gialla.