Domenica all’insegna dei temporali e della grandine nel Vibonese

In questi minuti infatti le forti piogge stanno interessando più aree del territorio vibonese con locali precipitazioni di forte intensità lungo le coste

Già dal mattino nel mar Tirreno si stanno formando diversi nuclei temporaleschi, localmente anche intensi, in grado di raggiungere le coste Tirreniche della Regione. In questi minuti infatti i temporali stanno interessando soprattutto le aree del Vibonese con locali precipitazioni di forte intensità lungo le coste. Si segnalano inoltre locali intense grandinate accompagnate dai fenomeni più intensi. A corredo dell’articolo si può ammirare una spettacolare Shelf Cloud (nube a “mensola”), catturata da Simone Quaranta, in avvicinamento verso le coste.