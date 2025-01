Meteo Vibonese, l’inverno torna a fare sul serio: weekend con pioggia, temporali e neve in montagna

Dopo una settimana caratterizzata da clima mite e da tempo prevalentemente stabile su tutta la regione e sul territorio Vibonese, ecco che durante il weekend è in arrivo aria più fredda da nord-est la quale causerà forte maltempo, nevicate e un brusco calo delle temperature.

Un anticiclone piuttosto robusto si andrà ad elevare fin verso le aree atlantiche e ciò ne conseguirà lo scivolamento di masse d’aria più fresche da nord-est verso il Meridione, apportando un generale calo delle temperature. L’arrivo dell’aria fredda però, entrando in contatto con l’aria più mite attualmente esistente darà origine ad un insidioso vortice di bassa pressione nel canale di Sicilia che apporterà severo maltempo anche sulla nostra regione e sul Vibonese. Attualmente, secondo gli ultimi aggiornamenti, a partire da sabato 11 gennaio il minimo di bassa pressione inizierà ad apportare precipitazioni a partire dal versante tirrenico vibonese per poi espandersi sul resto del territorio entro il pomeriggio/sera.

La giornata clou del maltempo sarà però quella di domenica 12 gennaio: aria umida infatti sarà richiamata dal vortice di bassa pressione causando locali piogge e temporali di forte intensità a partire da tutte le coste Vibonesi per poi espandersi, durante il suo moto verso sud, anche nelle aree interne, dove non sono da escludere temporali di moderata/forte intensità. Con l’arrivo dell’aria più fredda in quota tornerà a farsi vedere anche la neve: inizialmente, sempre secondo gli ultimi aggiornamenti, la quota neve sarà localmente medio/alta e intorno ai 1600 m di quota ma con nevicate che saranno molto abbondanti: successivamente, specie dalle ore pomeridiane la quota neve andrà a scendere fin verso i 1000/1200 m su Sila e Pollino e localmente anche al di sotto di tale quota lungo le aree montuose orientali della Sila Cosentina. Resterà invece localmente alta la quota lungo le aree delle Serre vibonesi e intorno ai 1500-1600m.

Ancora incerta sarà invece l’evoluzione nei primissimi giorni della nuova settimana in quanto i modelli matematici non riescono ancora ad inquadrare bene la traiettoria che assumerà il vortice di bassa pressione. Restate dunque aggiornati.