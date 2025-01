Meteo Vibonese: tante nuvole, niente pioggia e temperature primaverili

La fase stabile e mite è ormai iniziata. Correnti di aria più mite da Sud stanno interessando la nostra Regione e il territorio Vibonese apportando un generale aumento delle temperature ovunque. Per la giornata odierna ci aspettiamo cieli molto nuvolosi su tutto il Vibonese anche se comunque non sono previste precipitazioni.

Le temperature sono previste in deciso aumento dove si potranno raggiungere valori fino ai 20-21°C lungo le coste tra Pizzo e Tropea e nelle relative aree interne specie tra Monterosso, Soriano, Dinami, Maierato, Francica e aree limitrofe. Caldo per il periodo anche nelle aree montuose dove si potranno raggiungere picchi fino ai 12-14°C sulle Serre.