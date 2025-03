Anche a Vibo torna l’Ora della Terra: luci spente in diversi punti della città

«Donare un’ora di buio per rendere più luminoso il futuro del nostro Pianeta». Con questa parola d’ordine il 22 marzo alle 20:30 tanti monumenti e edifici in tutta Italia si spegneranno in occasione di Earth hour, l’ora della Terra, la più grande mobilitazione ambientalista al mondo organizzata dal Wwf, giunta alla sua 19esima edizione, a sostegno e celebrazione del nostro Pianeta.

Anche il comune di Vibo, così come gli altri capoluoghi di provincia calabresi, ha aderito all’iniziativa grazie alla disponibilità dell’assessore all’Ambiente Marco Miceli, che ha disposto lo spegnimento delle luci del Municipio, del Teatro Comunale e di Piazza Luigi Razza a partire dalle 20,30 di sabato, in contemporanea con centinaia di edifici e monumenti di altre città italiane.

A Roma saranno spente le luci del Colosseo, di Piazza San Pietro, nonché delle facciate di Palazzo Madama, Montecitorio e Palazzo Chigi, a Firenze Palazzo Vecchio e Ponte Vecchio, a Bologna Palazzo di Re Enzo, a Napoli quelle di Palazzo San Giacomo e così via in tutta Italia.

«Earth hour – scrive il Wwf Vibo Valentia – è rivolto a tutti gli abitanti del Pianeta Terra, in particolare ai giovani. È rivolto alle Istituzioni, a partire dalle città, i veri responsabili del processo di transizione. È rivolto alle imprese, che possono divenire attori di una economia sostenibile ed equa per tutti. Earth hour è molto più di un evento, è un piccolo gesto concreto che ha il valore di cambiare il nostro futuro. L’Ora della Terra è quel momento in cui possiamo costruire tutti insieme, un futuro sicuro e sostenibile a partire dal nostro presente». L’evento ha ottenuto la medaglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come riconoscimento del valore della manifestazione, nonché il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e di Anci.