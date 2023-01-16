Secondo il professionista, l'amministrazione comunale è «alquanto disattenta alle tematiche ambientali»

“Ormai è chiaro a tutti: all’amministrazione comunale di Vibo Valentia non piacciono le fronde. Nel viale alberato (una volta), di Corso Umberto I nei pressi del Tribunale si sta consumando l’ennesimo scempio, l’ennesima potatura ingiustificata di alberi in perfetto stato vegetativo, dopo quella di un anno fa registrata in via Gioacchino Murat e quella ancora che ha interessato gli alberi impiantati di fronte il Liceo Classico Morelli”. Ad affermarlo è l’avvocato Antonino Cavallari del foro di Vibo, che ha precisato: “Questa volta a farne le spese sono una settantina di piante adulte della specie tipo del genere “Quercus”, impiantate lungo il viale che fiancheggia la parte di Corso Umberto I da e per il Duomo di San Leoluca, che conferivano alla via sottostante un introvabile ornamento naturale, capace di concedere frescura nelle giornate afose agostane e, al contrario, riparo dai piovaschi occasionali per tutta la restante parte di stagione”. [Continua in basso]

“Ad onor del vero – prosegue Cavallari – questa potatura tecnicamente si presenta meno radicale rispetto le precedenti succitate, vere e proprie scellerate “capitozzature”. Ma la potatura è sempre fonte di stress per la pianta tant’è che dopo qualsiasi taglio la stessa andrebbe medicata disinfettando la zona di taglio con soluzioni apposite a base di rame e quant’ altro ancora. Ma al di là di questi aspetti prettamente botanici, quello che impressiona è la facilità con cui si procede a questi interventi di “restyling”, dimenticando che la qualità dell’aria (unico elemento invidiabile a noi vibonesi dato che per qualità della vita siamo agli ultimi posti), è data anche e soprattutto dalla presenza di verde, che mitiga l’inquinamento atmosferico. E’ nota a tutti – conclude l’avvocato – la capacità delle chiome degli alberi di trattenere l’ozono, diminuendone il livello in atmosfera. Ed allora, una sola richiesta da porgere alla nostra amministrazione comunale alquanto disattenta alle tematiche ambientali: Per favore lasciateci vivere nel verde”.

