Dopo la sistemazione delle difese spondali del torrente, si attenderà dalla Provincia il rispristino della Sp17 ristretta dalla frana

A dieci anni dagli eventi calamitosi che hanno causato la vistosa frana lungo la Sp17 in direzione Tropea, l’amministrazione comunale di Drapia ottiene e investe 500mila euro per il ripristino della difesa spondale del torrente Lumìa. Il primo step che determinerà il ripristino e la messa in sicurezza di parte della strada, interessa al momento circa 30 metri su 120 totali di versamento franato. La parte considerata instabile si estende dal torrente Lumìa e dal suo affluente fino alla testa della frana, individuata dalle lesioni che si propagano longitudinalmente all’asse della carreggiata attualmente ridotta al fine di garantire la circolazione. [Continua in basso]

Sui dettagli del progetto, che a breve andrà in cantiere, l’amministrazione comunale di Drapia guidata da Alessandro Porcelli fa sapere che: «Si prevede il posizionamento di una paratia di pali in prossimità dell’argine del torrente, con lo scopo di contenere il versante in frana ed eliminare la conseguente erosione provocata dal Lumìa, oltre a specifici lavori di ripristino della pavimentazione. Stiamo lavorando con il massimo impegno per centrare un altro obiettivo e garantire la sicurezza assoluta sul tratto di strada interessato».

Essere stati in grado di «intercettare ed ottenere un finanziamento così importante – ha poi specificato Porcelli – , ci permetterà di intervenire almeno parzialmente in un punto da sempre considerato critico. Adesso aspettiamo che anche l’amministrazione provinciale di Vibo Valentia si attivi a ripristinare il tratto in frana sovrastante, appena alle porte della frazione di Sant’Angelo, per dare tranquillità a chi giornalmente utilizza questa strada per recarsi alla scuola dell’obbligo (oltre 150 bambini) e a tutti coloro che la percorrono per lavoro o altri motivi. Auspico questo tipo d’intervento in tempi brevi, anche in vista della stagione estiva e in nome della vocazione turistica del nostro Comune che, ogni anno, apre le porte a tantissimi visitatori».

