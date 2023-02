Drapia, in corso l’ampliamento della strada in località Taccone

Sono in corso i lavori di ampliamento dell’asse stradale di uno dei punti più nevralgici del territorio comunale di Drapia, la cui espansione, non solo turistica, concentra un maggior numero di veicoli in transito sia tra le frazioni che verso i centri abitati di Ricadi e Tropea. La strada, sottoposta a chiusura parziale per veicoli e pedoni dal 23 gennaio e percorribile solo dai residenti, ben presto consentirà una corretta viabilità in entrambi i sensi di marcia. Il costo di questo allargamento, progettato dall’architetto Pietro Rombolà nel settembre 2021 e affidato alla ditta Prl srl di Nocera Inferiore, si aggira attorno ai 119mila euro ed il finanziamento totale di oltre 260mila euro, rientra nel decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 2021. Questo documento, si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ad investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza per le quali il Comune di Drapia aveva formulato richiesta proprio per il ripristino di questa sede stradale. [Continua in basso]

La Cittadella di Padre Pio a Drapia

Negli elenchi dei Comuni beneficiari dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, spunta anche questo significativo intervento per un’area già di rilievo notevole, giunta alla ribalta delle cronache per la costruzione della “Cittadella di Padre Pio”. Lì, grazie alla fondazione “I discepoli di Padre Pio”, stanno per sorgere un ospedale oncologico pediatrico con annesso centro di ricerca, un villaggio per sofferenti ed un santuario dedicato al frate di Pietrelcina.

«Questa realtà, che impreziosisce il nostro territorio comunale – ha fatto sapere il sindaco di Drapia Alessandro Porcelli – dà lustro a tutta la nostra regione e con tutta l’amministrazione supportiamo il piano sviluppo di quell’area che da tempo necessitava di un intervento di tale importanza, dal momento che la strada attuale risulta essere molto stretta e difficilmente percorribile da due vetture che marciano in sensi opposti». Non solo, questo intervento fondamentale per la connessione tra le frazioni e località turistiche limitrofe, ricade in un’area già in passato sottoposta a seri interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e segna un importante ammodernamento di una porzione importante del territorio poiché, proprio in località Taccone, sorgono da anni svariate strutture ricettive.

